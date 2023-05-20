За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из РСЗО.
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Где самые горячие бои
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степовое и Новомихайловки.
Какая ситуация на направлениях фронта
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Карта боевых действий на Бахмутском направлении
По данным Минобороны, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет". В пригороде Бахмута темпы продвижения наших войск несколько снижены, но врагу не удается вернуть утраченные позиции.
Карта боевых действий вокруг Авдеевки
Россияне продвигаются в Марьинке: карта боевых действий
В Минобороны сообщили, что оккупанты продвинулись в Марьинке. Силы обороны усложнили задачу противнику, из-за чего россияне были вынуждены направить усилия на фланги вокруг города.
Карта боев у Угледара
Какая ситуация по другим направлениям
За прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий на Лиманском направлении. Оперативная обстановка без существенных изменений на Волынском и Полесском направлении.
На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли границы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.
Как Силы обороны уничтожают оккупантов
- Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БПЛА "Шахед", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.
- Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 радиоэлектронных станций борьбы, состав боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.