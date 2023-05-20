За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из РСЗО.

Смотрите также Россия "уничтожила" 16 армий НАТО, но есть нюанс: с чем можно сравнить 200 тысяч потерь врага

Где самые горячие бои

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степовое и Новомихайловки.

Какая ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Враг обстрелял из артиллерии города и села Харьковской и Луганской областей.

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта боев

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора. На этом направлении противник нанес авиационные удары, а также обстрелял населенные пункты Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

По данным Минобороны, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет". В пригороде Бахмута темпы продвижения наших войск несколько снижены, но врагу не удается вернуть утраченные позиции.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток враг нанес авиаудару возле Авдеевки. Также россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты на этом направлении.

Карта боевых действий вокруг Авдеевки

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

Россияне продвигаются в Марьинке: карта боевых действий

В Минобороны сообщили, что оккупанты продвинулись в Марьинке. Силы обороны усложнили задачу противнику, из-за чего россияне были вынуждены направить усилия на фланги вокруг города.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время россияне нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива.

Карта боев у Угледара

Какая ситуация по другим направлениям

За прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий на Лиманском направлении. Оперативная обстановка без существенных изменений на Волынском и Полесском направлении.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли границы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.

Как Силы обороны уничтожают оккупантов