Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, ворог здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.
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Де найгарячіші бої
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.
За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар'їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.
Яка ситуація на напрямках фронту
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Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
За даними Міноборони, українські війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак". У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції.
Карта бойових дій довкола Авдіївки
Росіяни просуваються у Мар'їнці: карта бойових дій
У Міноборони повідомили, що окупанти просунулися у Мар'їнці. Сили оборони ускладнили задачу противнику, через що росіяни були вимушені спрямувати зусилля на фланги довкола міста.
Карта боїв біля Вугледара
Яка ситуація на інших напрямках
Протягом минулої доби противник не проводив наступальних дій на Лиманському напрямку. Оперативна обстановка без суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямку.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.
Як Сили оборони знищують окупантів
- Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Також наші воїни знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 18 іранських ударних БпЛА "Шахед", 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
- Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.