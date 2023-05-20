Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, ворог здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.

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Де найгарячіші бої

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар'їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

Яка ситуація на напрямках фронту

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Ворог обстріляв з артилерії міста та села Харківської та Луганської областей.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. На цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів, а також обстріляв населені пункти Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

За даними Міноборони, українські війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак". У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби ворог завдав авіаудару біля Авдіївки. Також росіяни з артилерії обстріляли населені пункти на цьому напрямку.

Карта бойових дій довкола Авдіївки

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили понад 20 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

Росіяни просуваються у Мар'їнці: карта бойових дій

У Міноборони повідомили, що окупанти просунулися у Мар'їнці. Сили оборони ускладнили задачу противнику, через що росіяни були вимушені спрямувати зусилля на фланги довкола міста.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив понад 10 безуспішних наступальних дій в районі Новомихайлівки. Водночас росіяни завдали авіаційних ударів в районі населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива.

Карта боїв біля Вугледара

Яка ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби противник не проводив наступальних дій на Лиманському напрямку. Оперативна обстановка без суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямку.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.

Як Сили оборони знищують окупантів