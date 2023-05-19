У командуванні Східного угрупування військ повідомляли 19 травня, що за минулу добу нашим воїнам вдалось просунутись на 500 метрів в районі міста-фортеці. Водночас заступниця глави оборонного відомства України Ганна Маляр констатувала, що ЗСУ вдається тримати позиції у Бахмуті, хоча темпи просування на напрямку загалом були знижені.
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Місто перетворюється на попіл
Як зазначила посадовиця, російські загарбники не можуть "перемагати якістю, тому й беруть кількістю". Відомо, що ворожих військових стало більше на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб.
Росія має більше важкої артилерії та снарядів, аніж України, та намагається цим скористатись. Однак у кінцевому підсумку окупанти зазнають таких шалених втрат, що і близько порівняти не можна з нашими.
У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак". У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що ЗСУ вдається відбивати всі атаки противника на цьому напрямку.
Як констатувала Маляр, оборона Бахмута та передмістя цього населеного пункту полягає у виконанні таких трьох завдань:
- знищенні ворога;
- зниженні наступального потенціалу Росії;
- виграші часу для "інших запланованих дій".
Успіхи ЗСУ під Бахмутом
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої та окупанти не полишають спроб взяти місто-фортецю.
- Також, за його словами, ворогу не вдається досягти поставлених цілей завдяки українській армії. Власне, Подоляк назвав дії наших захисників фантастичними, адже вони не дали Росії, з-поміж іншого, розгорнути наступ як такий.
- Окрім того, військовий оглядач Денис Попович припускав, що наші воїни прагнуть зайняти тактичні висоти довкола Бахмута. Це дасть змогу їм взяти місто під вогневий контроль.