У командуванні Східного угрупування військ повідомляли 19 травня, що за минулу добу нашим воїнам вдалось просунутись на 500 метрів в районі міста-фортеці. Водночас заступниця глави оборонного відомства України Ганна Маляр констатувала, що ЗСУ вдається тримати позиції у Бахмуті, хоча темпи просування на напрямку загалом були знижені.

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Місто перетворюється на попіл

Як зазначила посадовиця, російські загарбники не можуть "перемагати якістю, тому й беруть кількістю". Відомо, що ворожих військових стало більше на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб.

Росія має більше важкої артилерії та снарядів, аніж України, та намагається цим скористатись. Однак у кінцевому підсумку окупанти зазнають таких шалених втрат, що і близько порівняти не можна з нашими.

У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак". У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що ЗСУ вдається відбивати всі атаки противника на цьому напрямку.

Як констатувала Маляр, оборона Бахмута та передмістя цього населеного пункту полягає у виконанні таких трьох завдань:

знищенні ворога; зниженні наступального потенціалу Росії; виграші часу для "інших запланованих дій".

Успіхи ЗСУ під Бахмутом