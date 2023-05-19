Деталі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, у Мар'їнці бої йшли фактично в центрі.

Дивіться також Рота солдатів та два десятки техніки: шалені втрати Росії на Таврійському напрямку

Найгарячіше зараз на трьох напрямках – Авдіївський, Мар'їнський та Бахмутський.

У Мар'їнці наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста – на Півночі і Півдні,

– зазначила Маляр.

На Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але наші бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

"Ворог несе значні втрати на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється", – додала вона.

Яка ж ситуація на Бахмутському напрямку

Маляр зауважила, що ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, окупанти збільшили присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагаються використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.

Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати. У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак",

– відзвітувала Маляр.

У передмісті Бахмута 19 травня темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції.