Подробности рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в Марьинке бои шли практически в центре.

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Горячее всего сейчас на трех направлениях – Авдеевское, Марьинское и Бахмутское.

В Марьинке наши силы обороны очень усложнили неприятельскую задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города – на Севере и Юге,

– отметила Маляр.

На Авдеевском направлении противник сосредоточил главные усилия и пробует захватить город. Но наши бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку.

"Враг несет значительные потери на этих направлениях – как в живой силе, так и в технике, но не останавливается", – добавила она.

Какая же ситуация на Бахмутском направлении

Маляр заметила, что враг не может побеждать качеством, поэтому берет количество. В частности, оккупанты увеличили присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытаются использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери. В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет",

– отчиталась Маляр.

В пригороде Бахмута 19 мая темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции.