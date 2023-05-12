Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он рассказал, что за прошедшие сутки захватчики пытались атаковать позиции наших воинов 18 раз, очевидно, без успеха.
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Безумные потери захватчиков
По словам Тарнавского, враг продолжает обстреливать населенные пункты, граничащие с линией столкновения, из танков, РСЗО и ствольной артиллерии. В общей сложности, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 428 обстрелов.
Командующий отмечает, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки выполнили 752 огневых задачи. Речь идет, в частности, о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.
Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 25 единиц вооружения и военной техники противника,
– говорится в сообщении.
Тарнавский уточнил, что наши защитники только за сутки "демилитаризовали":
- 4 БМП,
- 1 БТР,
- 4 РСЗО БМ-21 "Град",
- 2 единицы БПЛА Zala,
- ЗРК "Тор-М2",
- МТЛБ,
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину,
- автомобильную технику,
- 3 склада боеприпасов.
Успехи наших воинов: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 12 мая провел очередное заседание Ставки, на котором был заслушан доклад генерала Александра Сырского. Его подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях.
- Кроме того, в течение суток защитники и защитницы уничтожили еще 750 оккупантов и много техники. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 197 670 человек.
- Недавно командующий Сырский заявил, что российские войска отступили до 2 километров за российскими рубежами в Бахмуте. В ISW отметили, что бегство 72-й бригады – это показательный символ проблем армии России в целом.