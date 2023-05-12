Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он рассказал, что за прошедшие сутки захватчики пытались атаковать позиции наших воинов 18 раз, очевидно, без успеха.

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Безумные потери захватчиков

По словам Тарнавского, враг продолжает обстреливать населенные пункты, граничащие с линией столкновения, из танков, РСЗО и ствольной артиллерии. В общей сложности, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 428 обстрелов.

Командующий отмечает, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки выполнили 752 огневых задачи. Речь идет, в частности, о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 25 единиц вооружения и военной техники противника,

– говорится в сообщении.

Тарнавский уточнил, что наши защитники только за сутки "демилитаризовали":

4 БМП,

1 БТР,

4 РСЗО БМ-21 "Град",

2 единицы БПЛА Zala,

ЗРК "Тор-М2",

МТЛБ,

бронированную ремонтно-эвакуационную машину,

автомобильную технику,

3 склада боеприпасов.

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