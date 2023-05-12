С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 197 670 человек. Это количество неокончательно из-за высокой интенсивности боев.

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Колоссальные потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны, которую развязала Россия, Силы обороны уже уничтожили:

личного состава – 197670 (+750) человек,

танков – 3745 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 7295 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 3068 (+15) единиц,

РСЗО – 559 (+2) единицы,

средства ПВО – 312 (+2) единицы,

самолетов – 308 (+0) единиц,

вертолетов – 294 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9) единиц,

крылатые ракеты – 970 (+0) единиц,

корабли /катера – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) единиц,

специальная техника – 393 (+2) единицы.

Потери российских солдат по состоянию на 12 мая / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: актуально о главном