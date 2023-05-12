Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні уже 197 670 вояк. Ця кількість неостаточна через високу інтенсивність боїв.

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Колосальні втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, Сили оборони вже знищили:

особового складу – 197670 (+750) осіб,

танків – 3745 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 7295 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 3068 (+15) одиниць,

РСЗВ – 559 (+2) одиниці,

засоби ППО – 312 (+2) одиниці,

літаків – 308 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) одиниць,

крилаті ракети – 970 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) одиниць,

спеціальна техніка – 393 (+2) одиниці.



Втрати російських вояк станом на 12 травня / Інфографіка Генштабу

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