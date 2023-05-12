Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні уже 197 670 вояк. Ця кількість неостаточна через високу інтенсивність боїв.
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Колосальні втрати Росії у війні проти України
Від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, Сили оборони вже знищили:
- особового складу – 197670 (+750) осіб,
- танків – 3745 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7295 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 3068 (+15) одиниць,
- РСЗВ – 559 (+2) одиниці,
- засоби ППО – 312 (+2) одиниці,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) одиниць,
- крилаті ракети – 970 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 393 (+2) одиниці.
Втрати російських вояк станом на 12 травня / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті: актуально про головне
- Сили оборони відбили 44 атаки на 4 напрямках. Противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя.
- Крім того, було здійснено 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.