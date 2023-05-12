Этот российский комплекс обнаружила наша аэроразведка. Впоследствии она передала данные ракетчикам, которые и уничтожили ЗРПК окупантов.

Смотрите также Удачная "охота": ВСУ мощно уничтожили 8 пунктов управления и 13 сосредоточений "живой силы"

Как ВСУ удалось сжечь российский "Панцирь-С1"

Солдаты 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ увидели российский комплекс, когда он стрелял в сторону украинского фронта. Впоследствии россияне передвинули свой ЗРПК дальше, надеясь, что наши военные его не увидят.

После того, как комплекс остановился, ракетное подразделение украинцев ударило по нему, существенно повредив хваленый ЗРПК россиян. Оккупанты, не дожидаясь этого, побежали в разные стороны, куда глаза смотрели.

Далее российские солдаты все же решили спрятать свой "Панцирь-С1" в более безопасное место. Но от пристального глаза наших военных ничего не утаишь, поэтому уже со второго раза они прямым попаданием уничтожили этот российский комплекс.

Детонация длилась довольно долго, ведь ЗРПК был заряжен ракетами. Сама машина превратилась в сплошной лом, который уже не может полноценно выполнять свои функции.

Обратите внимание! "Панцирь-С1" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Он был создан в 1994 году, после чего несколько раз был значительно модернизирован. Этот комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Основное вооружение комплекса – две спаренные 30-миллиметровые пушки 2А38М и 12 зенитных твердотопливных ракет 57Е6-Е.

ВСУ точно ликвидируют технику и личный состав россиян