Эту "мощную" технику врага Вооруженные Силы Украины сумели уничтожить с помощью гранаты. Как следствие, вражеская техника ярко горела, пишет 24 Канал.

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Как ВСУ ликвидировали вражеский танк "Прорыв"

Новейший "аналоговнетный" Т-90М "Прорыв" страдает от гранаты аэроразведки 5 отдельной штурмовой бригады,

– рассказали военные.

На видео ясно видно, как наши бойцы с помощью беспилотника бросили гранату прямо во вражеский танк. Украинское оружие там успешно взорвалось, уничтожив танк и, вероятно, находившийся там личный состав врага.

Как ВСУ ликвидировали вражеский танк "Прорыв": смотрите видео

Безумные потери врага: последние новости