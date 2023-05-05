Заметим, что общие потери поражают не меньше. С начала полномасштабного вторжения уже ликвидировали 193 210 российских солдат. Следует заметить, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также российские захватчики остались без большого количества техники. Наши военные в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Кроме того, уничтожены сотни самолетов и вертолетов, а также около тысячи крылатых ракет. Ознакомимся со статистикой подробнее:

танков – 3710 (+3);

боевых бронированных машин – 7224 (+8);

артиллерийских систем – 2 978 (+16);

РСЗО – 550 (+3);

средств ПВО – 304;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17);

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30);

специальной техники – 373 (+3).



Актуальные потери врага по состоянию на 5 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Бои за Бахмут ведутся

Напомним, что россияне пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они должны были сделать это еще до 1 марта 2023 года, но достичь поставленных целей им помешали наши мужественные защитники.

Несмотря на безумные потери, враг не останавливает наступательные действия. Основные зафиксированы сразу по нескольким направлениям. Речь идет о Лиманском, Бахмутском и Марьинском. Кроме того, за прошедшие сутки наши защитники отбили более 60 атак российских захватчиков. Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Детальнее поговорим о ситуации на Бахмутском направлении за минувшие сутки. Там оккупанты также пытались вести наступательные действия в районах Богдановки и Маркового. Но успехом они не увенчались. В то же время, россияне обстреляли ряд населенных пунктов. Пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.