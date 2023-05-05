Заметим, что общие потери поражают не меньше. С начала полномасштабного вторжения уже ликвидировали 193 210 российских солдат. Следует заметить, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения боевых действий очень сложно.
Читайте также Обложился трупами вагнеровцев: Пригожин обругал Шойгу и Герасимова из-за дефицита снарядов
Потери врага в технике
Также российские захватчики остались без большого количества техники. Наши военные в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Кроме того, уничтожены сотни самолетов и вертолетов, а также около тысячи крылатых ракет. Ознакомимся со статистикой подробнее:
- танков – 3710 (+3);
- боевых бронированных машин – 7224 (+8);
- артиллерийских систем – 2 978 (+16);
- РСЗО – 550 (+3);
- средств ПВО – 304;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17);
- крылатых ракет – 947;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5916 (+30);
- специальной техники – 373 (+3).
Актуальные потери врага по состоянию на 5 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Бои за Бахмут ведутся
Напомним, что россияне пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они должны были сделать это еще до 1 марта 2023 года, но достичь поставленных целей им помешали наши мужественные защитники.
Несмотря на безумные потери, враг не останавливает наступательные действия. Основные зафиксированы сразу по нескольким направлениям. Речь идет о Лиманском, Бахмутском и Марьинском. Кроме того, за прошедшие сутки наши защитники отбили более 60 атак российских захватчиков. Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Детальнее поговорим о ситуации на Бахмутском направлении за минувшие сутки. Там оккупанты также пытались вести наступательные действия в районах Богдановки и Маркового. Но успехом они не увенчались. В то же время, россияне обстреляли ряд населенных пунктов. Пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.