Зауважимо, що загальні втрати вражають не менше. Від початку повномасштабного вторгнення вже ліквідували 193 210 російських солдатів. Слід зауважити, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення бойових дій вкрай складно.

Читайте також Обклався трупами вагнерівців: Пригожин облаяв Шойгу і Герасимова через дефіцит снарядів

Втрати ворога у техніці

Також російські загарбники залишилися без значної кількості техніки. Наші військові на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем. Крім того, знищені сотні літаків і гелікоптерів, а також близько тисячі крилатих ракет. Ознайомимося зі статистикою детальніше:

танків – 3 710 (+3);

бойових броньованих машин – 7 224 (+8);

артилерійських систем – 2 978 (+16);

РСЗВ – 550 (+3);

засобів ППО – 304;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17);

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30);

спеціальної техніки – 373 (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 5 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Бої за Бахмут точаться

Нагадаємо, що росіяни намагаються вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Вони мали б зробити це ще до 1 березня 2023 року, але досягнути поставлених цілей їм завадили наші мужні захисники.

Попри шалені втрати, ворог не полишає наступальні дії. Основні зафіксовані відразу на кількох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський і Мар'їнський. Крім того, впродовж минулої доби наші захисники відбили понад 60 атак російських загарбників. Найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут і Мар'їнку.

Детальніше поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку за минулу добу. Там окупанти також намагалися вести наступальні дії у районах Богданівки та Маркового. Але успіхом вони не увінчалися. Водночас росіяни обстріляли низку населених пунктів. Постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.