Цю "потужну" техніку ворога Збройні Сили України зуміли знищити з допомогою гранати. Як наслідок, ворожа техніка яскраво горіла, пише 24 Канал.
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Як ЗСУ ліквідували ворожий танк "Прорив"
Найновітніший "аналоговнєтний" Т-90М "Прорив" потерпає від гранати аеророзвідки 5 окремої штурмової бригади,
– розповіли військові.
На відео чітко видно, як наші бійці з допомогою безпілотника кинули гранату прямо у ворожий танк. Українська зброя там успішно вибухнула, знищивши танк та, ймовірно, особовий склад ворога, який там перебував.
Як ЗСУ ліквідували ворожий танк "Прорив": дивіться відео
Шалені втрати ворога: останні новини
- Тільки за минулу добу ворог втратив на війні в Україні 620 окупантів. З 24 лютого 2022 року – 193 тисячі 210 одиниць особового складу.
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин записав відео на фоні тіл вагнерівців. "Кухар Путіна" сказав, що це тільки ті окупанти, які загинули на війні протягом 4 травня. Так він закликав міноборони Росії дати їм боєприпаси.
- Командир роти зі складу батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай розповів, що для просування під Бахмутом росіянам потрібно перестрибувати через трупи своїх же солдатів. Оропай пояснив: "До нового року вони посадку завалювали своїми трупами й щоб військовому Росії можна було пройти, йому потрібно просто перестрибувати цих собак, які ми похоронили в тій землі. Їх було настільки багато, що їх неможливо було навіть евакуювати".