Про це 24 Каналу розповів командир роти зі складу батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. Він повідомив, що на деяких частинах фронту українські військові відбивають свої території, але про контрнаступ говорити ще зарано.

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Боєць зауважив, що ситуація в Бахмуті на лінії фронту постійно змінюється. Це динамічний процес і не можна сказати, що зі сторони Росії є певні переваги чи перемоги.

Не можна сказати, що вони зайшли, вибивши українських захисників. Вони просто зайшли у зруйноване місто,

– додав мовець.

Втрати росіян величезні

Росіяни буквально знищують вщент всі будівлі поспіль. Коли прилітає 20 снарядів по одній будівлі, захиснику, що стоїть на тій позиції, не залишається нічого, як доповісти командуванню, що на тому місці вже нема нічого, і потрібно відійти на 20 – 30 метрів, підкреслив Оропай.

За його словами, околиці Бахмута для росіян стали справжнім пеклом, пасткою, де вони похоронили таку кількість своєї техніки та живої сили, що про це будуть писати в історії.

До нового року вони посадку завалювали своїми трупами і щоб військовому Росії можна було пройти, йому потрібно просто перестрибувати цих собак, які ми похоронили в тій землі. Їх було настільки багато, що їх неможливо було навіть евакуювати,

– розповів боєць.

Він повідомив, що іноді українським захисникам вдається проходити вперед, іноді відступати. Але він не впевнений, що вже можна говорити про початок контрнаступальних дій на тому напрямку.

Наступ – це дуже страшно і всі українці повинні розуміти, що наступ – це про втрати, про немаленькі втрати,

– резюмував Оропай.

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