Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, росіяни закидають гранатами будівлі у Бахмуті.

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Росіяни контролюють руїни

Березовець зазначив, що Росія намагається захопити Бахмут. 80% міста контролює Росія, решту – Сили оборони України. Ситуація у Бахмуті змінюється щогодини.

Як сказав генерал Сирський, у результаті українського контрнаступу вдалося відбити та взяти під свій контроль території, які були перед тим втрачені. Ситуація в місті досі залишається під контролем ЗСУ, тому що противник фактично контролює руїни. Контроль над цими руїнами нічого не дає ворогу,

– сказав він.

Офіцер ЗСУ підкреслив, що в районі Часового Яру і в напрямку Краматорська укріплені українські позиції, тому окупанти не матимуть змоги виходити на оперативний простір далі, там їх зустрічають українські Сили оборони.

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Окупанти закидають будівлі гранатами

Тарас Березовець пояснив, чому росіяни використовують у Бахмуті тактику випаленої землі. В інший спосіб ворогу не вдається захопити руїни. Також велика кількість комунікацій міста перебуває під землею. Росіяни хочуть усе знищити.

"Противник заходить та закидує гранатами будь-які приміщення. У нічний час застосування будь-якої стрілецької зброї одразу привертає увагу. У нічний час противника атакує в основному тільки гранатами, бо незрозуміло, звідки вони прилетіли", – розповів офіцер ЗСУ.

Боєць бригади імені Івана Богуна зауважив, що росіяни мають дрони із тепловізорами. Вони можуть супроводжувати будівлі, в яких перебувають українські захисники.

Оскільки противник зараз застосовує дрони у нічний час на контрасті людського тіла та холодного повітря, дуже легко визначити, на якому поверсі та в якій кімнаті перебувають українські Сили оборони. Як тільки ворог помічає присутність українських воїнів, туди одразу починає летіти все: гранатомети, СПГ і так далі,

– каже Березовець.

Героїчна оборона Бахмута

Як відзначив Березовець, зараз оборона Бахмута набагато важча, ніж декілька місяців тому. Загарбники використовують навіть аеророзвідку, а в місті нема води, світла, газу. Найбільша проблема у ЗСУ з питною водою.

"Найбільша проблема з водою. Тому бійці змушені використовувати знезаражувальні таблетки, щоб пити воду у тому числі неочищену з каналізації. Вкидається знезаражувальна таблетка, щоб не підхопити кишкову паличку і так далі. Брак питної води – одна з найбільших проблем", – додав військовий.

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