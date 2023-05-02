За минулу добу Сили оборони України відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни тримають оборону.
Де на фронті найгарячіша ситуація
Карта бойових дій на Лиманському напрямку
Карта бойових дій під Бахмутом
Карта боїв на Авдіївському напрямку
Карта бойових дій у Мар'їнці
Яка ситуація під Вугледаром і Куп'янськом
Окупанти обороняються на Півдні
Карта бойових дій на Півдні
Сили оборони відпрацювали по окупантах
Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога