Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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За минулу добу Сили оборони України відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни тримають оборону.

Де на фронті найгарячіша ситуація

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Також під артилерійським вогнем опинилися кілька населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 сіл і міст в Донецькій області.

Карта бойових дій під Бахмутом

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв 4 населені пункти Донецької області.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції Сил оборони. Тривають бої за Мар'їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

Карта бойових дій у Мар'їнці

Яка ситуація під Вугледаром і Куп'янськом

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Росія з артилерії та мінометів обстріляла чимало міст і сіл в Харківській області.

Окупанти обороняються на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Росіяни обстріляли населені пункти, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Карта бойових дій на Півдні

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, внаслідок чого загинула дитина. Також росіяни обстріляли населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Сили оборони відпрацювали по окупантах