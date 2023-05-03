Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу противник здійснив понад 30 атак.

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Слід нагадати, що 1 травня Сили оборони України відбили 41 атаку противника, що вказує на те, що окупанти зменшили кількість атак. Разом з тим, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші захисники тримають оборону.

Де наступають російські сили

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 міст і сіл в Донецькій області. Карта бойових дій під Бахмутом

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Ворог обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове. Карта боїв на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Карта бойових дій у Мар'їнці

Росіяни в обороні на Півдні: яка ситуація на інших ділянках фронту

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько десяти міст і сіл Харківської області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

Карта бойових дій на Півдні

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Чернігівської області, Сумської, а також Харківської області.

Сили оборони вдарили по росіянах

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.