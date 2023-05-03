Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу противник здійснив понад 30 атак.
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Слід нагадати, що 1 травня Сили оборони України відбили 41 атаку противника, що вказує на те, що окупанти зменшили кількість атак. Разом з тим, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші захисники тримають оборону.
Де наступають російські сили
Карта бойових дій на Лиманському напрямку
Росіяни в обороні на Півдні: яка ситуація на інших ділянках фронту
Карта бойових дій на Півдні
Сили оборони вдарили по росіянах
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.