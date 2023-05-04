Росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору. Упродовж минулої доби окупанти завдали 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 67 обстрілів з РСЗВ. На жаль, знову постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, – наголосили у Генштабі.
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На цих ділянках фронту за минулу добу Сили оборони відбили 40 російських атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.
Росіяни проводять примусову паспортизацію на Херсонщині
У Генштабі розповіли, що в Генічеському районі тимчасово окупованої території Херсонської області загарбники проводять примусову паспортизацію українців. Росіяни постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщені між населеними пунктами. Також до людей з українськими паспортами показове упереджене ставлення.
За минулу добу наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс загарбників.