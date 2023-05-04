Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Что происходит на фронте, рассказывает и показывает на карте 24 Канал.

Смотрите также Ночью враг запустил по Украине 24 "Шахида": сколько удалось сбить

Агрессор продолжает тактику террора

Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов с РСЗО. К сожалению, снова пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,

– отметили в Генштабе.

Читайте также Чтобы продвинуться под Бахмутом, россиянам нужно перепрыгивать свои трупы, – офицер ВСУ

Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта за минувшие сутки Силы обороны отразили 40 российских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Ситуация на разных направлениях фронта

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

на Северском и Слобожанском – враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах России. За прошедшие сутки из артиллерии и минометов агрессор обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.

На Купянском оккупанты наступательных действий не проводили. Захватчики обстреляли Тополя, Каменку, Фиголовку, Новомлынск, Западную, Лиман Первый, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался наступать в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне, однако, без успеха. Под огнем артиллерии Макеевка и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки захватчики без успеха вели наступательные действия в направлении Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Российские военные обстреляли Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Ласточкино, Северное, Тонечко, Карловку, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском агрессор пытается улучшить свое тактическое положение. Украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Оккупанты обстреляли Красногоровку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Богоявленку, Новоукраинку, Пречистовку, Золотую Ниву и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться. Российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью и авиаудар по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии были обстреляны населенные пункты Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка в Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомис и Херсон. К сожалению, погибли гражданские.

Обратите внимание Оккупанты массированно обстреляли Херсонщину: 23 погибших, среди пострадавших – дети

Что происходит на поле боя: смотрите карту

Россияне проводят принудительную паспортизацию в Херсонской области

В Генштабе рассказали, что в Геническом районе временно оккупированной территории Херсонской области захватчики проводят принудительную паспортизацию украинцев. Россияне постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают перемещение между населенными пунктами.

Кстати говоря Еще 650 оккупантов вернутся домой в пакетах: потери врага по состоянию на 4 мая

Украинские воины мощно бьют по оккупантам

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс захватчиков.