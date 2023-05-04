Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов с РСЗО. К сожалению, снова пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, – отметили в Генштабе.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта за минувшие сутки Силы обороны отразили 40 российских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Россияне проводят принудительную паспортизацию в Херсонской области
В Генштабе рассказали, что в Геническом районе временно оккупированной территории Херсонской области захватчики проводят принудительную паспортизацию украинцев. Россияне постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают перемещение между населенными пунктами.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс захватчиков.