Только за минувшие сутки русская армия сократилась на 650 бойцов. Отметим, что точный подсчет потерь врага усложняют интенсивные боевые действия.

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Потери России в технике

Кроме личного состава, оккупанты теряют в Украине огромное количество военной техники. С 24 февраля 2022 года нашим защитникам удалось уничтожить:

танков – 3707 (+5);

боевых бронированных машин – 7216 (+17);

артиллерийских систем – 2962 (+16);

РСЗО – 547 (+3);

средства ПВО – 304 (+4);

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18);

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5886 (+21);

специальной техники – 370 (+7).

Потери врага на 4 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте: последние новости

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток захватить Луганскую и Донецкую области. В настоящее время основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Там наши защитники отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Стоит отметить, что за сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Добавим, что представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый недавно подчеркнул, что Силы обороны видят и понимают намерения россиян. Они всегда готовы противодействовать противнику на Бахмутском направлении.

Втрати ворога станом на 4 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті: останні новини