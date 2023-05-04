Только за минувшие сутки русская армия сократилась на 650 бойцов. Отметим, что точный подсчет потерь врага усложняют интенсивные боевые действия.
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Потери России в технике
Кроме личного состава, оккупанты теряют в Украине огромное количество военной техники. С 24 февраля 2022 года нашим защитникам удалось уничтожить:
- танков – 3707 (+5);
- боевых бронированных машин – 7216 (+17);
- артиллерийских систем – 2962 (+16);
- РСЗО – 547 (+3);
- средства ПВО – 304 (+4);
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18);
- крылатых ракет – 947;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5886 (+21);
- специальной техники – 370 (+7).
Потери врага на 4 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Ситуация на фронте: последние новости
- В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток захватить Луганскую и Донецкую области. В настоящее время основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Там наши защитники отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
- Стоит отметить, что за сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.
- Добавим, что представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый недавно подчеркнул, что Силы обороны видят и понимают намерения россиян. Они всегда готовы противодействовать противнику на Бахмутском направлении.
Втрати ворога станом на 4 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ситуація на фронті: останні новини
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що окупанти не полишають спроб захопити Луганську на Донецьку області. Наразі основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Там наші захисники відбили 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.
- Варто відзначити, що проятом доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 4 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за добк уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.
- Додамо, що речник Східного угруповування військ Сергій Череватий нещодавно наголосив, що Сили оборони бачать та розуміють наміри росіян. Вони завжди готові протидіяти ворогу на Бахмутському напрямку.