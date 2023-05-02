Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал о перспективах наступления россиян на Бахмутском направлении, информирует 24 Канал.
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Мы постоянно следим за врагом, они уже неоднократно пытались это сделать. Все их попытки были пресечены огнем артиллерии, или отвергнуты в ходе контратакующих действий,
– заявил Сергей Череватый.
Он подчеркнул, что Силы обороны видят и понимают намерения противника и всегда готовы им противодействовать.
Актуально о ситуации в Бахмуте
- 2 мая в Бахмут снова приехал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, чтобы вместе с командирами принять важные решения по обороне города.
- Согласно утреннему сведению Генштаба, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. В частности, продолжаются бои в городе Бахмут.
- Кроме того, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Враг нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе.