Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів про перспективи наступу росіян на Бахмутському напрямку, інформує 24 Канал.
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Ми постійно слідкуємо за ворогом, вони неодноразово вже намагались це зробити. Всі їхні спроби були припинені вогнем артилерії, або відкинуті в ході контратакуючих дій,
– заявив Сергій Череватий.
Він наголосив, що Сили оборони бачать і розуміють наміри противника і завжди готові їм протидіяти.
Актуально про ситуацію у Бахмуті
- 2 травня у Бахмут знову приїхав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, щоб разом з командирами ухвалити важливі рішення щодо оборони міста.
- Згідно з ранковим зведення Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Зокрема, тривають бої у місті Бахмут.
- Крім того, упродовж доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Ворог завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі.