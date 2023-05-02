Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів про перспективи наступу росіян на Бахмутському напрямку, інформує 24 Канал.

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Ми постійно слідкуємо за ворогом, вони неодноразово вже намагались це зробити. Всі їхні спроби були припинені вогнем артилерії, або відкинуті в ході контратакуючих дій,

– заявив Сергій Череватий.

Він наголосив, що Сили оборони бачать і розуміють наміри противника і завжди готові їм протидіяти.

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