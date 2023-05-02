Сирський розповів, що з командирами ухвалили низку необхідних рішень, які спрямовані на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику.

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Стримування ворога під Бахмутом дає можливість підготувати резерви

"Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику", – повідомив командувач Сухопутних військ.

Сирський приїхав до воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку: відео

Сирський поспілкувався із захисниками східного фронту та вручив їм подарункові відзнаки. Під час спілкування з військовими генерал-полковник сказав, що, попри всі прогнози, наші воїни продовжують знищувати ПВК "Вагнера" та інші найбільш боєздатні підрозділи ворога.

Він наголосив, що стримування окупантів на Бахмутському напрямку дає можливість підготуватися нашим резервам до подальших дій.

У центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається. Наші командири і воїни – це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога,

– підкреслив Сирський.

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