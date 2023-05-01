Ба більше, Сирський наголосив, що на деяких ділянках фронту українським військам вдалося здійснити контрнаступальні дії. Через це росіяни мусили залишити свої позиції та відступити.

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Сирський відвідав позиції ЗСУ

1 травня стало відомо, що командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський приїхав у райони бойових дій на кількох ділянках фронту. Він приїхав перевірити на власні очі ситуацію, в якій перебувають українські солдати та вручив найкращим з них нагороди.



Олександр Сирський приїхав на передові позиції українських солдатів / Фото Military Media Center

Сирський також розповів про становище наших військових на Бахмутському напрямку. Він підкреслив, що завдяки стійкості та мужності українських захисників, ворог не зміг прорвати оборону міста-фортеці. Однак згодом все ж зазначив, що ситуація доволі складна.

"Щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим", – зауважив Сирський.



Командувач Сухопутних військ вручив нагороди захисникам Бахмута / Фото Military Media Center

Крім цього, командувач сказав, що попри значні втрати, російське командування кидає у бій нові штурмові групи ПВК "Вагнера", бійців інших приватних компаній або десантників. Проте такі дії, за словами Сирського, не дають росіянам жодного результату.

На окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції,

– наголосив командувач.

Наостанок Сирський запевнив, що росіянам не вдається взяти Бахмут повністю під свій контроль, а Збройні Сили України наразі робитимуть усе можливе, щоб зберегти місто-фортецю від російської окупації.

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