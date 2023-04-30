У самому Бахмуті тривають запеклі бої. Втім, ворогу не вдається взяти місто під контроль.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, протягом тижня наступ окупантів був на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За словами Маляр, протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули. Найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати. У самому місті Бахмут тривають запеклі бої. Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх,

– зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр наголосила, що наші захисники відбивають численні атаки російських терористів та на певних ділянках контратакують. Таким чином, оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється.

Загальна ситуація на фронті

Епіцентром бойових дій залишається Схід. З боку Білорусі ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У прикордонних районах Росії ворог продовжує утримувати певну кількість військ та здійснювати мінометні та артилерійські обстріли. А на півдні України – ворог в обороні.

ЗСУ потужно нищать ворога

Станом на 30 квітня ЗСУ вже знищили 190 510 солдатів Росії. Лише за минулу добу було ліквідовано 470 окупантів. Втрати у техніці: