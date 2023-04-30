Лише за минулу добу Сили оборони знищили ще 470 російських загарбників. Окрім того, в армії Путіна зменшилася кількість військової техніки.

Дивіться також "Господи, спаси і сохрани": росіяни заявили про приліт HIMARS по базі своїх офіцерів

Скільки окупантів і техніки вже знищили Сили оборони

Від 24 лютого 2022-го Росія вже втратила:

особового складу – 190 510 (+470),

танків – 3699 (+2),

бойових броньованих машин – 7189 (+5),

артилерійських систем – 2914 (+6),

РСЗВ – 544 (+1),

засоби ППО – 295 (+1),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),

крилатих ракет – 932 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6),

спеціальної техніки – 357 (+2).

Читайте також Потужний вибух на Рівненщині, нові пожежі в Росії: хронологія 431 дня війни

Втрати ворога саном на ранок 30 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Мар'їнському напрямку окупанти масово відмовляються воювати

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що гарячим напрямком залишається Мар'їнський. Втім, багато загарбників вже буквально відмовляються воювати.

Серед причин великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту, примус до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії. Водночас російські терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти нашої держави та вбивати цивільних.