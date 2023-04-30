Лише за минулу добу Сили оборони знищили ще 470 російських загарбників. Окрім того, в армії Путіна зменшилася кількість військової техніки.
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Скільки окупантів і техніки вже знищили Сили оборони
Від 24 лютого 2022-го Росія вже втратила:
- особового складу – 190 510 (+470),
- танків – 3699 (+2),
- бойових броньованих машин – 7189 (+5),
- артилерійських систем – 2914 (+6),
- РСЗВ – 544 (+1),
- засоби ППО – 295 (+1),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
- крилатих ракет – 932 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6),
- спеціальної техніки – 357 (+2).
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Втрати ворога саном на ранок 30 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
На Мар'їнському напрямку окупанти масово відмовляються воювати
Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що гарячим напрямком залишається Мар'їнський. Втім, багато загарбників вже буквально відмовляються воювати.
Серед причин великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту, примус до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії. Водночас російські терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти нашої держави та вбивати цивільних.