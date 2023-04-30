Про головні події 30 квітня, боротьбу українців з державою-злом на фронті та дипломатичному рівні пише 24 Канал.
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Повномасштабна війна, яку розпочала Росія, триває вже 431 день. Українські воїни продовжують героїчно обороняти рідну землю та знищувати агресора, а також готуватися до потужного контрнаступу.
Про головні події 30 квітня, боротьбу українців з державою-злом на фронті та дипломатичному рівні пише 24 Канал.
Читайте також Пожежа на нафтобазі у Севастополі, фільтраційні заходи на Херсонщині: хронологія 430 дня війни