Про головні події 30 квітня, боротьбу українців з державою-злом на фронті та дипломатичному рівні пише 24 Канал.

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