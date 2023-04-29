О главных событиях на поле боя и дипломатическом фронте по состоянию на 29 апреля. 24 Канал.

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06:50 Главное из утренней сводки Генштаба: российские войска продолжают сосредотачивать главные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

враг совершил 48 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области, враг проводит обыски в домах местных жителей.

06:07 В Севастополе в Казачьей Бухте на нефтебазе раздался мощный взрыв, после которого начался пожар. Пропагандисты заявили об атаке беспилотниками.

04:32 На Западе опасаются, что передача Украине авиации НАТО может повлечь за собой значительную эскалацию войны, считает военный эксперт Петр Черник. 02:50 В США демократы настаивают, чтобы предоставить Украине современные самолеты F-16. Администрация Байдена пока выступает против.

02:13 В вопросе оказания помощи Вооруженным силам Украины не может быть никаких табу, в частности, в условиях подготовки к контрнаступлению, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидерами Чехии и Словакии.

02:05 Берлин хочет изготовить для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть общего количества, которое собираются предоставить страны Евросоюза.

01:27 В Украине погиб ирландский военный Финбар Кефферки. Доброволец погиб в боях под Бахмутом.

00:41 В Украину прибыли самоходные артустановки французского производства Caesar. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.