Про головні події на полі бою та дипломатичному фронті станом на 29 квітня розповідає 24 Канал.

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06:50 Головне з ранкового зведення Генштабу: російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

ворог здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

російські окупанти посилили фільтраційні заходи на захоплених територіях Херсонської області, ворог проводить обшуки у будинках місцевих мешканців.

06:07 У Севастополі у Козачій Бухті на нафтобазі пролунав потужний вибух, після якого почалася пожежа. Пропагандисти заявили про атаку безпілотниками.

04:32 На Заході побоюються, що передача Україна авіації НАТО може спричинити значну ескалацію війни, вважає військовий експерт Петро Черник. 02:50 У США демократи наполягають, аби надати Україні сучасні літаки F-16. Натомість адміністрація Байдена поки що виступає проти.

02:13 У питанні надання допомоги Збройним силам України не може бути жодних табу, зокрема в умовах підготовки до контрнаступу, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з лідерами Чехії та Словаччини.

02:05 Берлін хоче виготовити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, яку збираються надати країни Євросоюзу.

01:27 В Україні загинув ірландський військовий Фінбар Кефферкі. Доброволець загину у боях під Бахмутом.

00:41 В Україну прибули самохідні артустановки французького виробництва Caesar. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.