Вільний світ повинен дотримуватися курсу щодо України. Україна повинна отримати всю зброю та фінансову допомогу, необхідну їй для перемоги над Росією і повного відновлення свого суверенітету. Це законна вимога. 24 Канал традиційно проаналізував, що пишуть на своїх сторінках західні ЗМІ.

Цікаво Контрнаступ України може визначити не лише її майбутнє, а й майбутнє Європи

Мир має настати на умовах України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Чехії – Петр Фіала та Словаччини – Едуард Гегер зробили потужний та рішучий заклик до всього цивілізованого світу. Напередодні контрнаступу ЗСУ друзі України закликали підтримати Київ у, ймовірно, вирішальний період усієї війни. Про це вони написали в історичній спільній колонці для Foreign Affairs.

За словами лідерів, стає все більш очевидним, що Росія вже давно вирішила, що вона воює з Європою та Заходом. Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, застосовуючи силу або погрожуючи її застосуванням. Агресія проти України стала лише крайнім проявом цих дій.

Наш заклик слід сприймати серйозно: якщо Росія переможе, а Україна впаде, наступною може стати Центральна Європа. Відповідно, перемога над Росією зараз, в Україні, зменшить ймовірність того, що європейцям доведеться проливати власну кров пізніше. Це дасть чіткий сигнал, що замороженим конфліктам і нескінченним війнам немає місця в нашому регіоні. А тиранам в усьому світі дасть зрозуміти, що агресія не буде винагороджена, а диктаторам не буде дозволено розрізати планету на сфери свого злого впливу,

– наголошують прем'єри.



Прем'єр-міністри: Польщі – Матеуш Моравецький (праворуч), Чехії – Петр Фіала (зліва) та Словаччини – Едуард Гегер (по центру) під час пресконференції в Кошице, Словаччина / Фото PAP / Leszek Szymański

Світ повинен продовжувати підтримувати Україну, доки російські війська не будуть повністю виведені з її території, що остаточно покладе край реваншизму та імперіалізму Кремля. Припинити війну з Росією, яка все ще володіє Кримом і територіями на сході України, було б схоже на відкрите запрошення всім авторитарним божевільним, які думають, що це нормально – вторгатися до своїх сусідів на основі сфабрикованих, ненависницьких наративів, вбиваючи сотні і тисячі невинних людей.

– вторгатися до своїх сусідів на основі сфабрикованих, ненависницьких наративів, вбиваючи сотні і тисячі невинних людей. Послання друзів України чітке – мир може настати лише на умовах України . Заморожування конфліктів – це улюблений спосіб Росії виграти час, роблячи вигляд, що вона припиняє війну, яку сама ж і розпочала.

. Заморожування конфліктів – це улюблений спосіб Росії виграти час, роблячи вигляд, що вона припиняє війну, яку сама ж і розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності, не покращить безпеку чи економічні умови в довгостроковій перспективі. Навпаки, це дозволиить Росії перегрупувати та відновити свої сили, продовжуючи вести політичну війну і експортувати свою імперську ідеологію.

Наша історія навчила нас, що важливо протистояти злу і підтримувати тих, хто чинить опір. Саме тому лідери нашого регіону були першими, хто відвідав президента Зеленського в Києві. Саме тому наші країни прийняли мільйони біженців – і з перших днів російського вторгнення відправляли в Україну військову, економічну та гуманітарну допомогу,

– наголошують лідери.

Політики також відзначили, що війна додала нової енергії трансатлантичному альянсу. Багато членів НАТО зараз роблять більше для збільшення витрат на оборону і модернізації своїх збройних сил, ніж будь-коли в історії альянсу. Ухвалюючи нові зобов'язання на Вільнюському саміті Альянсу в липні, держави-члени повинні продовжувати вдосконалювати оборонні плани і підвищувати боєготовність наших збройних сил. Очевидно, що спільна безпека вимагатиме ще більше ресурсів, як фінансових, так і людських, щоб зберегти військову і технологічну перевагу в майбутньому. Європейці показали, що вони здатні нести свою справедливу частку тягаря.

Водночас військова підтримка України також означає, що країни-партненри допомагають і своїй власній оборонній промисловості, роблячи альянс сильнішим. Це важливий принцип: допомагати Україні не означає підривати власну обороноздатність.

Лідери Чехії, Словаччини та Польщі наголошують, що зараз не час послаблювати рішучість Заходу. Оскільки боротьба на полі бою посилюється цієї весни. Підтримка України має продовжуватися без жодних застережень.

Кожне вагання, кожне зволікання є небезпечним для України. Надання їй важелів, необхідних для перемоги, є найкращим способом уникнути затяжної війни. І ми повинні пам'ятати, що народ України спостерігає за нашими постійними дискусіями про тип зброї, яку ми не наважуємося постачати. Хоча дехто з нас може піддатися спокусі втоми від війни, українці продовжують захищати свою країну і свої життя,

– мовиться у зверненні політиків.

Лідери також привітали нещодавнє висунення Міжнародним кримінальним судом обвинувачення президенту Росії Владіміру Путіну. Але також настав час створити спеціальний трибунал, який притягне російське вище керівництво до відповідальності за скоєний ним злочин агресії. Вони також пропонують конфіскацію російських активів і резервів, які на Заході оцінюються в 350 – 400 мільярдів доларів. Ці кошти можуть і повинні бути використані для післявоєнної відбудови України.

Післявоєнні гарантії безпеки України

Не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії. В цьому впевнені ниніші лідери країн-сусідок.

На майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє альянсу та стратегію щодо Росії. Прем'єр-міністри погоджуються, що зараз настав час для альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України.

А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати "сірою зоною". Сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість.

Що стосується Росії, то тут лідери закликають змінити підхід. Стримування і сила мають бути в основі позиції Заходу, а діалог може слугувати інструментом для демонстрації рішучості і розв'язання напруженості, але не повинен розглядатися як самоціль.

Розмова зі стіною не принесе змін у поведінці Росії. Зіткнувшись із відсутністю діалогу, НАТО, як військово-політичний альянс, має бути готовим коригувати свою стратегію. 76 років тому на сторінках Foreign Affairs Джордж Кеннан закликав до політики стримування Радянського Союзу. Подібні принципи можуть бути застосовані й сьогодні, переконані лідери. Військова сила, жорсткі санкції, ізоляція Росії і трансатлантична єдність є ключовими принципами стратегії.

Ще один важливий меседж – якщо Європа хоче залишатися цілісною і вільною, американська участь і лідерство залишатимуться вирішальними. Проте рішучість підтримки України також допоможе стримати агресію в інших частинах світу, посилаючи сигнал, що тиранів не буде умиротворено, як Європі, так і в Азії. Це послання буде особливо чітким, коли Україна переможе, а Росія зазнає поразки.

Китайський удар по "мирних планах" Макрона

Дипломатичні зусилля президента Франції Еммануеля Макрона заручитися підтримкою Китаю щодо питання війни Росії проти Україні зазнали чергового удару. Посол Китаю у Франції Лу Шей заявив французькому телеканалу LCI, що колишні радянські республіки не мають суверенного статусу, як незалежні держави – заява, що явно ігнорує міжнародно визнані кордони у Східній і Центральній Європі. Париж перебуває під несамовитою критикою після китайської заяви.



Міністерство закордонних справ Франції висловило всього лише "занепокоєння" коментарями Лу Шея / фото Sebastien Nogier / EPA

А США роздратовані тим, що Париж "займається фрілансом" у делікатних питаннях. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Зверніть увагу! Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лу Шея, де він засумнівався в суверенітеті колишніх радянських республік. Натомість офіційний Пекін запевнив, що КНР "поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН". Китай нагадав, що після розпаду Радянського Союзу КНР була однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з цими державами.



І додала, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретували позицію Пекіна щодо українського питання і "сіють розбрат" у відносинах між "Китаєм і цими країнами".

Очевидно, що заява Лу підриває прагнення Макрона використати переговори між його зовнішньополітичним радником Еммануелем Бонне та головним китайським дипломатом Ван І для створення плану, який можна було б використати як основу для переговорів між Україною та Росією.

Зараз війна Росії в Україні перебуває чи не на вирішальній стадії – ЗСУ готуються до очікуваного весняного контрнаступу, щоб спробувати повернути окуповану російськими військами територію. А тим часом, сумніви щодо того, чи зможе Київ відвоювати свої землі, підживлюються наполегливим прагненням Макрона до переговорів, що ставить під загрозу весь об'єднаний фронт союзників.

Що цікаво, минулого тижня відбулася телефонна розмова між Макроном і президентом Джо Байденом, і, судячи з офіційних заяв та інсайдами преси, тон був крижаним, і багато чого можна було прочитати між рядків. За словами французького посадовця на умовах анонімності, офіс Макрона опублікував офіційну заяву, щоб розвіяти думку про те, що французький президент розходиться з позицією США щодо Китаю і Тайваню.

Раніше офіс Байдена опублікував коротшу заяву, в якій мовилося про те, що обидва "підтвердили важливість підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці". На відміну від цього, у французькій заяві не було жодної прямої згадки про Тайвань.

Коли йдеться про війну в Україні, люди, знайомі з думкою адміністрації Байдена, кажуть, що Білий дім був роздратований тим, що, на їхню думку, Макрон займається делікатним дипломатичним питанням, не консультуючись із союзниками.

За даними Bloomberg, це не перший випадок, коли Макрон пропонує план миру, а потім змушений відступати.

Очевидно, що китайці не бажають використовувати свій вплив на Путіна, тому навряд чи Макрон зможе зробити щось краще цього разу. Макрон продемонстрував готовність до самостійних дипломатичних зусиль, багато з яких виявилися невдалими . Під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю президент Франції не зміг переконати Сі поговорити із Зеленським.

. Під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю президент Франції не зміг переконати Сі поговорити із Зеленським. У лютому 2022 року Макрон їздив до Москви, щоб спробувати отримати від Росії гарантії, що Україна не зазнає нападу. Французькі офіційні особи тоді заявили, що отримали від Путіна зобов'язання не загострювати ситуацію, яке Кремль пізніше заперечив. Через два тижні Росія вторглася в Україну.

Макрон раніше заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки своїм відносинам з Росією він може "повернути Москву до розуму". Натомість Пекін поки що не демонструє ознак того, що він готовий чинити хоч якийсь тиск на Москву, щоб та вивела свої війська.



Президент Франції Еммануель Макрон / фото Людовік Марін / AFP Getty Images

Багато країн висловили скептицизм щодо того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його "дружбу без обмежень" з Росією. Сі та Путін неодноразово обіцяли зміцнювати зв'язки, в тому числі між своїми збройними силами.

Як Іран постачає Росії сотні тисяч снарядів і мільйон боєприпасів

Іран переправляє боєприпаси до Росії через Каспійське море для сприяння вторгненню в Україну. Це створює все більше проблем для США та союзників, які намагаються зірвати співпрацю між Москвою і Тегераном. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли з Ірану до Росії понад 300 000 артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів, згідно із заявами чиновників і документами, з якими ознайомилася The Wall Street Journal. Розвіддані про ці поставки були передані США.

США та їхні союзники шукали способи зірвати поставки зброї з Ірану, який також був важливим постачальником безпілотників для російських військових, кажуть американські чиновники.

Іран переважно використовує вантажні літаки для доставки зброї до Росії, що робить втручання майже неможливим. А дії на Каспійському морі потребують допомоги колишніх радянських республік, розташованих на його узбережжі.



Країни, які постачали, або можуть постачати зброю для Росії / скриншот з відео WSJ

Раніше віце-адмірал Бред Купер – голова П'ятого флоту ВМС США (базується в Бахрейні, і очолює багатонаціональні зусилля з припинення незаконних поставок зброї та наркотиків з Ірану в Перській затоці) здійснив неоголошений візит до Туркменістану. Адмірал обговорив низку питань, в тому числі шляхи поглиблення співпраці і розширення безпеки на морі. Водночас він відмовився коментувати будь-які конкретні дискусії щодо перехоплення вантажів зі зброєю в Каспійському морі.





Віце-адмірал ВМС США Бред Купер очолив П'ятий флот, що базується в Бахрейні / фото AP

Остання партія зброї, про яку відомо, і яка перетнула Каспійське море, вийшла з Ірану на початку березня на борту 460-футового російського вантажного судна "Расул Гамзатов". За словами чиновників, судно перевозило 1 000 контейнерів з 2 000 артилерійських снарядів, про які раніше не повідомлялося. Про деякі інші поставки з Ірану до Росії раніше повідомляв телеканал Sky News.

Загальнодоступні дані про судноплавство показують, що "Расул Гамзатов" вийшов з іранського порту Бандар-Амірабад 8 березня і прибув до Астрахані в Росію, через шість днів після цього. Судно повернулося до Ірану наприкінці березня і знову вирушило до Росії, пробувши в порту лише один день.

Судно належить російській компанії "МГ-Флот", раніше відомій як ТОВ "ТрансМорФлот". Минулого року Міністерство фінансів США ввело санкції проти компанії, заявивши, що 16 її суден, включно з "Расулом Гамзатовим", перевозили зброю для Росії.

Росія звернулася до Ірану по допомогу минулого літа, коли зазнавала поразки за поразкою від українських Сил Оборони, яким США та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору постачали зброю та боєприпаси.

Іран спочатку надав Росії сотні начинених вибухівкою безпілотників, які Москва використовувала для атак на українські цивільні та військові об'єкти. Українська протиповітряна оборона здебільшого успішно збивала ці безпілотники, і в останні місяці Росія використовувала їх рідше.

Зверніть увагу! Крім безпілотників, за словами близькосхідних чиновників, Іран погодився надати Росії понад 300 000 снарядів для артилерії, що відіграє центральну роль у виснажливій війні на сході України.



Один із контрактів від вересня 2022 року, з яким ознайомились у WSJ, свідчить про угоду між міністерством оборони Ірану і російським АТ "Рособоронекспорт" щодо продажу Росії понад 74 000 артилерійських снарядів на суму 1,7 мільйона доларів.

Адміністрація Байдена попередила, що поглиблення зв'язків між Іраном та Росією становить загрозу не лише для України. США і НАТО розглядають цю війну, як загрозу глобальній безпеці, особливо країнам, що входять до військового альянсу на західних кордонах Росії.

Анна Борщевська, старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, вважає, що відносини Ірану з Росією поступово переходять до стратегічних.

Росія зараз вперше залежить від Ірану в широкому сенсі російсько-іранських відносин. Це історичний зсув,

– вважає вона.

США та інші союзники України попереджали кілька місяців тому, що Іран готовий надіслати Росії балістичні ракети. Але, за оцінками США і закордонних експертів, цього поки що не сталося. Так само, за словами близькосхідних чиновників, Росія досі не надіслала Ірану сучасні винищувачі Су-35, яких Тегеран прагне отримати в межах поглиблення відносин. Протягом останніх тижнів група іранців відвідала завод на сході Росії, який виробляє сучасні винищувачі. За словами чиновників, це може бути ознакою того, що угода просувається вперед.