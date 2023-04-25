Свободный мир должен придерживаться курса в отношении Украины. Украина должна получить все оружие и финансовую помощь, необходимую ей для победы над Россией и полного восстановления своего суверенитета. Это законное требование. 24 Канал традиционно проанализировал, что пишут на своих страницах западные СМИ.

Интересно Контрнаступление Украины может определить не только ее будущее, но и будущее Европы

Мир должен наступить на условиях Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Чехии – Петр Фиала и Словакии – Эдуард Хегер сделали мощный и решительный призыв ко всему цивилизованному миру. В преддверии контрнаступления ВСУ друзья Украины призвали поддержать Киев в, вероятно, решающий период всей войны. Об этом они написали в исторической общей колонке для Foreign Affairs.

По словам лидеров, становится все очевиднее, что Россия уже давно решила, что она воюет с Европой и Западом. Кремль систематически подрывал международную стабильность и безопасность, нарушая международное право, применяя силу или угрожая ее применением. Агрессия против Украины стала лишь крайним проявлением этих действий.

Наш призыв следует воспринимать всерьез: если Россия победит, а Украина рухнет, следующей может стать Центральная Европа. Соответственно, победа над Россией сейчас, в Украине, снизит вероятность того, что европейцам придется проливать собственную кровь позже. Это даст четкий сигнал, что замороженным конфликтам и нескончаемым войнам нет места в нашем регионе. А тиранам во всем мире даст понять, что агрессия не будет вознаграждена, а диктаторам не будет позволено разрезать планету на сферы своего злого влияния.

– подчеркивают премьеры.



Премьер-министры: Польши – Матеуш Моравецкий (справа), Чехии – Петр Фиала (слева) и Словакии – Эдуард Хегер (по центру) во время пресс-конференции в Кошице, Словакия / Фото PAP / Leszek Szymański

Мир должен продолжать поддерживать Украину, пока российские войска не будут полностью выведены с ее территории, что окончательно положит конец реваншизму и империализму Кремля. Прекратить войну с Россией, которая все еще владеет Крымом и территориями на востоке Украины, походило бы на открытое приглашение всем авторитарным сумасшедшим, которые думают, что это нормально – вторгаться к своим соседям на основе сфабрикованных, ненавистнических нарративов, убивая сотни и тысячи невинных людей.

– вторгаться к своим соседям на основе сфабрикованных, ненавистнических нарративов, убивая сотни и тысячи невинных людей. Послание друзей Украины – мир может наступить только на условиях Украины . Замораживание конфликтов – это любимый способ России выиграть время, делая вид, что она прекращает войну, которую она сама и начала.

. Замораживание конфликтов – это любимый способ России выиграть время, делая вид, что она прекращает войну, которую она сама и начала. Замороженный конфликт не принесет стабильности, не улучшит безопасность или экономические условия в долгосрочной перспективе. Напротив, это позволит России перегруппировать и восстановить свои силы, продолжая вести политическую войну и экспортировать свою имперскую идеологию

Наша история научила нас, что важно противостоять злу и поддерживать сопротивляющихся. Именно поэтому лидеры нашего региона были первыми, кто посетил президента Зеленского в Киеве. Именно поэтому наши страны приняли миллионы беженцев – и с первых дней российского вторжения отправляли в Украину военную, экономическую и гуманитарную помощь.

– подчеркивают лидеры.

Политики также отметили, что война придала новую энергию трансатлантическому альянсу. Многие члены НАТО сейчас делают больше для увеличения расходов на оборону и модернизации своих вооруженных сил, чем когда-либо в истории альянса. Принимая новые обязательства на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, государства-члены должны продолжать совершенствовать оборонные планы и повышать боеготовность наших вооруженных сил. Очевидно, что общая безопасность потребует еще больше ресурсов, как финансовых, так и человеческих, чтобы сохранить военное и технологическое превосходство в будущем. Европейцы показали, что они способны нести свою справедливую часть бремени.

В то же время, военная поддержка Украины также означает, что страны-партнеры помогают и своей собственной оборонной промышленности, делая альянс сильнее. Это важный принцип: помогать Украине не значит подрывать собственную обороноспособность..

Лидеры Чехии, Словакии и Польши подчеркивают, что сейчас не время ослаблять решительность Запада. Поскольку борьба на поле боя усиливается этой весной. Поддержка Украины должна продолжаться без оговорок.

Каждое колебание, каждое промедление опасно для Украины. Предоставление ей рычагов, необходимых для победы, является лучшим способом избежать затяжной войны. И мы должны помнить, что народ Украины наблюдает за нашими постоянными дискуссиями о типе оружия, которое мы не решаемся поставлять. Хотя некоторые из нас могут поддаться искушению усталости от войны, украинцы продолжают защищать свою страну и свои жизни,

– говорится в обращении политиков.

Лидеры также приветствовали недавнее выдвижение Международным уголовным судом обвинения президенту России Владимиру Путину. Но также пора создать специальный трибунал, который привлечет российское высшее руководство к ответственности за совершенное им преступление агрессии. Они также предлагают конфискацию российских активов и резервов, которые на Западе оцениваются в 350 – 400 миллиардов долларов. Эти средства могут и должны быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

Послевоенные гарантии безопасности Украины

Не будет никаких инвестиций и устойчивого обновления в Украине, если она не будет способна оградить себя от будущей агрессии. В этом уверены нынешние лидеры стран-соседок.

На предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем альянса и стратегии по России. Премьер-министры соглашаются, что сейчас пора для альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины.

К тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать "серой зоной". Серые зоны создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усугублять напряженность.

Что касается России, то лидеры призывают изменить подход. Сдерживание и сила должны быть в основе позиции Запада, а диалог может служить инструментом для демонстрации решительности и решения напряженности, но не должен рассматриваться как самоцель.

Разговор со стеной не принесет изменений в поведении России. Столкнувшись с отсутствием диалога, НАТО как военно-политический альянс должно быть готово корректировать свою стратегию. 76 лет назад на страницах Foreign Affairs Джордж Кеннан призвал к политике сдерживания Советского Союза. Подобные принципы могут быть применены и сегодня, убеждены лидеры. Военная сила, жесткие санкции, изоляция России и трансатлантическое единство являются ключевыми принципами стратегии.

Еще один важный месседж – если Европа хочет оставаться целостной и свободной, американское участие и лидерство будут оставаться решающими. Однако решительность поддержки Украины также поможет сдержать агрессию в других частях света, посылая сигнал, что тираны не будут умиротворены, как Европе, так и в Азии. Это послание будет особенно четким, когда Украина победит, а Россия потерпит поражение.

Китайский удар по "мирным планам" Макрона

Дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая по вопросу войны России против Украины получили очередной удар. Посол Китая во Франции Лу Шэй заявил французскому телеканалу LCI, что бывшие советские республики не имеют суверенного статуса как независимые государства – заявление, явно игнорирующее международно признанные границы в Восточной и Центральной Европе. Париж находится под сумасшедшей критикой после китайского заявления.



Министерство иностранных дел Франции выразило всего лишь "беспокойство" комментариями Лу Шэя / фото Sebastien Nogier / EPA

А США раздражены тем, что Париж "занимается фрилансом" в щекотливых вопросах. Об этом пишет издание Bloomberg с ссылкой на свои источники.

Обратите внимание! Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шэя, где он усомнился в суверенитете бывших советских республик. В то же время официальный Пекин заверил, что КНР "уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН". Китай напомнил, что после распада Советского Союза КНР была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с этими государствами.



И добавила, что некоторые СМИ неправильно интерпретировали позицию Пекина по украинскому вопросу и "сеют раздор" в отношениях между "Китаем и этими странами".

Очевидно, что заявление Лу подрывает стремление Макрона использовать переговоры между его внешнеполитическим советником Эммануэлем Бонне и главным китайским дипломатом Ван И для создания плана, который можно использовать как основу для переговоров между Украиной и Россией.

Сейчас война России в Украине находится едва ли не на решающей стадии – ВСУ готовятся к ожидаемому весеннему контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть оккупированную российскими войсками территорию. А тем временем, сомнения относительно того, сможет ли Киев отвоевать свои земли, подпитываются упорным стремлением Макрона к переговорам, что ставит под опасность весь объединенный фронт союзников.

Что интересно, на прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Макроном и президентом Джо Байденом, и, судя по официальным заявлениям и инсайдам прессы, тон был ледяным, и многое можно было прочесть между строк. По словам французского чиновника на условиях анонимности, офис Макрона опубликовал официальное заявление, чтобы развеять мнение о том, что французский президент расходится с позицией США по отношению к Китаю и Тайваню.

Ранее офис Байдена опубликовал более короткое заявление, в котором говорилось о том, что оба "подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе". В отличие от этого, во французском заявлении не было никакого прямого упоминания о Тайване.

Когда речь идет о войне в Украине, люди, знакомые с мнением администрации Байдена, говорят, что Белый дом был раздражен тем, что Макрон, по их мнению, занимается деликатным дипломатическим вопросом, не консультируясь с союзниками.

По данным Bloomberg, это не первый случай, когда Макрон предлагает план мира, а затем вынужден отступать.

Очевидно, что китайцы не желают использовать свое влияние на Путина, поэтому вряд ли Макрон сможет сделать что-нибудь лучше на этот раз. Макрон продемонстрировал готовность к самостоятельным дипломатическим усилиям, многие из которых оказались неудачными . Во время своей недавней поездки в Китай президент Франции не смог убедить Си поговорить с Зеленским.

. Во время своей недавней поездки в Китай президент Франции не смог убедить Си поговорить с Зеленским. В феврале 2022 года Макрон ездил в Москву, чтобы попытаться получить от России гарантии, что Украина не подвергается нападению. Французские официальные лица тогда заявили, что получили от Путина обязательство не обострять ситуацию, которое Кремль позже отрицал. Через две недели Россия вторглась в Украину.

Макрон ранее заявлял, что видит важную роль Китая и что благодаря своим отношениям с Россией он может "вернуть Москву к разуму". Пекин пока не демонстрирует признаков того, что он готов оказывать хоть какое-то давление на Москву, чтобы та вывела свои войска.



Президент Франции Эммануэль Макрон / фото Людовик Марин / AFP Getty Images

Многие страны выразили скептицизм по поводу того, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "дружбу без ограничений" с Россией. Си и Путин не раз обещали укреплять связи, в том числе между своими вооруженными силами.

Как Иран поставляет России сотни тысяч снарядов и миллион боеприпасов

Иран переправляет боеприпасы в Россию через Каспийское море для содействия вторжению в Украину. Это создает все больше проблем для США и союзников, пытающихся сорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

За последние шесть месяцев грузовые корабли перевезли из Ирана в Россию более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион боеприпасов, согласно заявлениям чиновников и документам, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal. Разведданные об этих поставках были переданы США.

США и их союзники искали способы сорвать поставки оружия из Ирана, который также являлся важным поставщиком беспилотников для российских военных, говорят американские чиновники.

Иран преимущественно использует грузовые самолеты для доставки оружия в Россию, что делает вмешательство почти невозможным. А действия на Каспийском море нуждаются в помощи бывших советских республик, расположенных на его побережье.



Страны, которые поставляли или могут поставлять оружие для России / скриншот из видео WSJ

Ранее вице-адмирал Брэд Купер – глава Пятого флота ВМС США (базируется в Бахрейне и возглавляет многонациональные усилия по прекращению незаконных поставок оружия и наркотиков из Ирана в Персидском заливе) совершил необъявленный визит в Туркменистан. Адмирал обсудил ряд вопросов, включая пути углубления сотрудничества и расширения безопасности на море. В то же время он отказался комментировать какие-либо конкретные дискуссии по перехвату грузов с оружием в Каспийском море.





Вице-адмирал ВМС США Брэд Купер возглавил базирующийся в Бахрейне Пятый флот / фото AP

Последняя партия оружия, о которой известно и которая пересекла Каспийское море, вышла из Ирана в начале марта на борту 460-футового российского грузового судна "Расул Гамзатов". По словам чиновников, судно перевозило 1000 контейнеров с 2000 артиллерийских снарядов, о которых ранее не сообщалось. О некоторых других поставках из Ирана в Россию ранее сообщал телеканал Sky News.

Общедоступные данные о судоходстве показывают, что "Расул Гамзатов" вышел из иранского порта Бандар-Амирабад 8 марта и прибыл в Астрахань в Россию спустя шесть дней после этого. Судно вернулось в Иран в конце марта и снова отправилось в Россию, пробыв в порту всего один день.

Судно принадлежит российской компании "МГ-Флот", ранее известной как ООО "ТрансМорФлот". В прошлом году Министерство финансов США ввело санкции против компании, заявив, что 16 ее судов, включая "Расул Гамзатов", перевозили оружие для России.

Россия обратилась к Ирану за помощью прошлым летом, когда терпела поражение за поражением от украинских Сил Обороны, которым США и их союзники по Организации Североатлантического договора поставляли оружие и боеприпасы.

Иран сначала предоставил России сотни начиненных взрывчаткой беспилотников, которые Москва использовала для атак на украинские гражданские и военные объекты. Украинская противовоздушная оборона в большинстве своем успешно сбивала эти беспилотники, и в последние месяцы Россия использовала их реже.

Обратите внимание! Кроме беспилотников, по словам ближневосточных чиновников, Иран согласился предоставить России более 300 000 снарядов для артиллерии, что играет центральную роль в изнурительной войне на востоке Украины.



Один из контрактов сентября 2022 года, с которым ознакомились в WSJ, свидетельствует о соглашении между министерством обороны Ирана и российским АО "Рособоронэкспорт" относительно продаж России более 74 000 артиллерийских снарядов на сумму 1,7 миллиона долларов.

Администрация Байдена предупредила, что углубление связей между Ираном и Россией представляет угрозу не только для Украины. США и НАТО рассматривают эту войну как угрозу глобальной безопасности, особенно странам, входящим в военный альянс на западных границах России.

Анна Борщевская, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, считает, что отношения Ирана с Россией постепенно переходят к стратегическим.

Россия сейчас в первый раз зависит от Ирана в широком смысле российско-иранских отношений. Это исторический сдвиг,

– считает она.

США и другие союзники Украины предупреждали несколько месяцев тому, что Иран готов послать России баллистические ракеты. Но, по оценкам США и зарубежных экспертов, этого пока не произошло. Так же, по словам ближневосточных чиновников, Россия до сих пор не послала Ирану современные истребители Су-35, которые Тегеран стремится получить в рамках углубления отношений. В последние недели группа иранцев посетила завод на востоке России, который производит современные истребители. По словам чиновников, это может являться признаком того, что соглашение продвигается вперед.