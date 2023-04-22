Это станет основой любых будущих мирных переговоров. Более того, издание отмечает, что, вероятно, у Украины никогда не будет лучшего шанса, чем сейчас.

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Оккупанты ослаблены: за последние два месяца Россия потеряла десятки тысяч людей в Бахмуте, которых не кем заменить. Владимир Путин принял новые законы, которые "упростят заготовку пушечного мяса", но пройдут месяцы, прежде чем новобранцы будут готовы к действиям,

– отметили аналитики.

Преимущество нужно использовать

Кроме того, сейчас Украина получила множество оружия: танки, высокоточные ракетные комплексы, мощную артиллерию; и миллионы патронов Польша и Словакия также передали истребители.

Что делать Украине с тем преимуществом, которым она сейчас получила? Надо попытаться сломать или по крайней мере сорвать сухопутный мост, который соединяет Крым с Россией через Донбасс,

– говорится в статье.

Аналитики отметили, что за последние 5 месяцев, с тех пор как Украина в ноябре отбросила россиян через Днепр на Херсонщине, поле боя было статическим. И якобы это плохая новость, потому что свидетельствует о том, что конфликт находится под угрозой заморозки вдоль новой "линии разграничения".

Это в свою очередь несет свои риски: тогда Украина будет лишена большей части доступа к морю, а это большая проблема для страны, которая зависит от экспорта товаров.

А потому, в случае предстоящих переговоров Украина должна идти на них с большим преимуществом, и когда Россия столкнется с реальной угрозой потери Крыма, "это могло бы убедить Путина, что если он не договорится, то потеряет то, что имеет", – отметили аналитики

Риски и недостатки во время предстоящего контрнаступления

Однако, как отмечает издание, риски для Украины все еще большие. Прежде всего, дело в ограниченных запасах ракет класса "Земля-Воздух", которые необходимы для сдерживания российских бомбардировщиков.

Во время наступления Украина потребует преимущества в численности войск. "Если удастся пробить оборону России, придется осторожно использовать такие прорывы, иначе украинские войска будут рисковать попасть в окружение".

Союзникам Украины нужно понимать, что предстоящая битва не будет последней.

Когда пыль уляжется, Украине все равно нужно будет сохранить то, что она получила, и укрепить свою оборону, чтобы усложнить возможный повторный захват Россией,

– подчеркнули аналитики.

Но добавили, что тот факт, что "наступление России вокруг Бахмута прошло так плохо, не означает, что все предстоящие атаки россиян тоже будут неудачными". Поэтому США и Европа должны четко дать понять, что они будут поддерживать дальнейшие военные действия Украины.

Гарантии должны быть действенными

"Чем быстрее Запад начнет раскрывать детали гарантий безопасности, которые он предоставит Украине, тем лучше", – подчеркнули в Economist.

"Америка и Британия (а также Россия) гарантировали территориальную целостность Украины в 1994 году, а затем ничего не сделали, поскольку Путин нагло нарушил это в 2014 году. Следующие гарантии должны быть настоящими",

– резюмировали в статье.