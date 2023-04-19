Такое мнение высказал Уоллес во время своего визита в Вашингтон. Более того, он уверен, что не стоит ожидать "волшебного момента распада России".
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В Британии настроены оптимистично
Уоллес заявил, что настроен оптимистично по поводу возможностей Украины в войне против России. По его мнению, украинская сторона и дальше "будет иметь импульс и позицию силы". Но вместе с тем он призвал быть реалистами и оценивать ситуацию объективно.
Я тоже считаю, что мы должны быть реалистами. Не будет одного волшебного момента, когда Россия развалится,
– подчеркнул Уоллес.
Британский министр также заявил, что не заметил никаких признаков ослабления путинского режима. Более того, Уоллес назвал количество погибших и раненых оккупантов. По его словам, российская армия уже потеряла около 223 тысяч человек. Стоит отметить, что такая цифра фигурирует в слитых документах Пентагона.
Уоллес также прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ. По его мнению, украинские воины пойдут в атаку на тех участках фронта, где оккупанты имеют плохой моральный дух и плохо питаются. В то же время там "все еще много людей", а Путин до сих пор готов "затолкнуть больше людей в свою мясорубку".
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ не будут объявлять о начале контрнаступления. В то же время, она подтвердила, что наступательные действия уже проводят на отдельных участках фронта.
- Контрнаступление ВСУ одна из наиболее обсуждаемых тем в СМИ. К примеру, Foreign Policy считает, что первые 24 часа украинского контрнаступления будут самыми важными. Это аргументируют тем, что в настоящее время ОМП должны заставить оккупантов паниковать и дезориентировать военное руководство страны-агрессора.
- Военные эксперты считают, что успех контрнаступления ВСУ будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, большое влияние будет иметь техника и оружие, поставляемое партнерами. Во-вторых, военным нужно поддерживать большую плотность огня, чтобы оккупанты не имели возможности отдохнуть. В комплексе, по мнению экспертов, это обеспечит ВСУ успешное контрнаступление.