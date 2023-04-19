Таку думку висловив Воллес під час свого візиту до Вашингтону. Ба більше, він впевнений, що не варто очікувати "чарівного моменту розпаду Росії".

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У Британії налаштовані оптимістично

Воллес заявив, що налаштований оптимістично щодо можливостей України у війні проти Росії. На його думку, українська сторона і надалі "матиме імпульс та позицію сили". Але разом з тим він закликав бути реалістами й оцінювати ситуацію об'єктивно.

Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами. Не буде одного чарівного моменту, коли Росія розвалиться,

– підкреслив Воллес.

Британський міністр також заявив, що не помітив жодних ознак ослаблення путінського режиму. Ба більше, Воллес назвав кількість загиблих і поранених окупантів. За його словами, російська армія вже втратила близько 223 тисяч осіб. Варто зазначити, що така ж цифра фігурує у злитих документах Пентагону.

Воллес також прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ. На його думку, українські воїни підуть в атаку на тих ділянках фронту, де окупанти мають поганий моральний дух й погано харчуються. Водночас там "все ще багато людей", а Путін досі готовий "заштовхнути більше людей у свою м’ясорубку".

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