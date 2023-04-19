Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Штефан Гаді висловив своє припущення. Він поділився прогнозом щодо того, що дозволить нашим захисникам здійснити блискавичний контрнаступ і вибити з колії ворога.

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Чому важливі перші 24 години

Передовсім експерт зауважив, що впродовж останніх місяців війна, розв'язана Росією, вийшла на нову фазу. Мовиться про виснаження. І під час неї ані нашій державі, ані країні-агресорці не вдалося досягнути суттєвих здобутків на полі бою.

Причому, на думку Франці-Штефана Гаді, нашим захисникам складно буде уникнути виснажування на війні. За його словами, на ситуацію не вплинуть ані значні наступальні сили, ані добре оснащення, ані відмінна підготовка.

Водночас він назвав одну умову, за якої таки вдасться цього уникнути. Мовиться про ефект неочікуваності у перші години контрнаступу. Це дозволить ворога панікувати. Причому як рядових солдатів, так і військове керівництво країни. Ідеальний сценарій розвитку подій – втеча окупантів без бою.

Себто задача ЗСУ на перші 24 години контрнаступу – змусити окупантів панікувати, дезорієнтувати військове керівництво країни-агресорки. Це дозволить позбавити його можливості ефективно командувати на полі бою та контролювати власні сили. Все це буде можливим лише завдяки тактичній несподіванці, лідерстві на полі бою та бойовому духу.

Потрібно повторити Харківський контрнаступ

Гаді звернув увагу на сценарій, за якого бронетанкові колони нашого війська мали б здійснити прорив оборони ворога. Після цього оперативно просунутися в глибину захоплених територій. Наступний крок – створення загрози для важливих військових центрів і точок управління російських загарбників.

Власне, за таким сценарієм діяли ЗСУ у вересні 2022 року. Тоді наші захисники блискавично вибили окупантів з Харківської області. Спочатку створювалися умови для наступу з допомогою артилерії. Після цього на ворога очікувала тактична несподіванка. Це дозволило не лише отримати перевагу у чисельності, а й зірвати плани загарбників. Тоді за 10 днів звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів захоплених територій.