Деталей про контрнаступ зі зрозумілих причин не оголошуватимуть. Водночас Кирило Буданов раніше зауважив: "це буде швидко".
Зверніть увагу Захід готується до всеможливих кроків Путіна у відповідь на контрнаступ ЗСУ, — The Guardian
Заступниця міністра оборони Маляр наголосила, що дату контрнаступу не оголошуватимуть. Плани ЗСУ у публічному просторі обговорювати не мають права.
Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, у тому числі й самі військові їх не обговорюють,
– наголосила Маляр.
Окрім того, заступниця міністра оборони наголосила, що контрнаступальні дії вже тривають. Мовиться про величезний комплекс різних дій і заходів. Українські захисники та захисниці наразі їх здійснюють.
"Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", – наголосила Маляр.
Зокрема, ними можуть вважати успішну оборону Бахмута. ЗСУ успішно зупиняють російських загарбників.