Деталей про контрнаступ зі зрозумілих причин не оголошуватимуть. Водночас Кирило Буданов раніше зауважив: "це буде швидко".

Зверніть увагу Захід готується до всеможливих кроків Путіна у відповідь на контрнаступ ЗСУ, — The Guardian

Заступниця міністра оборони Маляр наголосила, що дату контрнаступу не оголошуватимуть. Плани ЗСУ у публічному просторі обговорювати не мають права.

Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, у тому числі й самі військові їх не обговорюють,

– наголосила Маляр.

Окрім того, заступниця міністра оборони наголосила, що контрнаступальні дії вже тривають. Мовиться про величезний комплекс різних дій і заходів. Українські захисники та захисниці наразі їх здійснюють.

"Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", – наголосила Маляр.

Зокрема, ними можуть вважати успішну оборону Бахмута. ЗСУ успішно зупиняють російських загарбників.