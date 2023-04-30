О главных событиях 30 апреля, борьбе украинцев с государством-злом на фронте и дипломатическом уровне пишет 24 Канал.
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Полномасштабная война, начатая Россией, длится уже 431 день. Украинские воины продолжают героически оборонять родную землю и уничтожать агрессора, а также готовиться к мощному контрнаступлению.
О главных событиях 30 апреля, борьбе украинцев с государством-злом на фронте и дипломатическом уровне пишет 24 Канал.
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