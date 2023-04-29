У мережі з'явилося повідомлення, що ракети HIMARS зруйнували будівлю, в якій проживали офіцери Владикавказького гарнізону 58 армії, пише 24 Канал. Офіційної інформації про цей інцидент наразі немає.

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Росіяни кажуть про приліт двох ракет HIMARS

Як пишуть пропагандисти, офіцер запасу Олег Марзоєв розповів, що приліт ракет HIMARS буцімто стався за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За його словами, "втрат серед російських бійців дивом вдалося уникнути".

"Дві ракети, які потрапили в саму будівлю, пробили дах і вибухнули між першим і другим поверхами, повністю в тій частині обрушивши їх, склавши бетонні перекриття. Водночас одна з ракет уже після вибуху, за інерцією пробила ще одну бетонну плиту в підвал, у центрі приміщення, де перебували в цей момент три офіцери, і бетонну підлогу самого підвалу, розлетілася, посікла водночас осколками корпусу простір, розбила стіни, але практично не зачепила людей, які перебували в різних місцях кімнати", – написав він.

За словами очевидців, на яких посилається Марзоєв, унаслідок удару пошкоджено ретранслятори і знищено "wi-fi мости".

У мережі навіть опублікували відео з наслідками прильоту. На кадрах, ймовірно, один з окупантів каже "Господи, спаси і сохрани".

Відео наслідків ймовірного прильоту по базі окупантів

Разом з тим, слід зазначити, що в росіян буквально якась манія з HIMARS. Російський генштаб і пропаганда постійно заявляють, що Україна завдає ударів з цієї системи, так ніби іншої зброї нема.

Крім того, викликає сумніви те, що пропагандисти вирішили показати кадри прильоту.

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