Всього за час повномасштабного вторгнення втрати російської армії в Україні сягнули 190 040 осіб. Цифри неостаточні через високу інтенсивність боїв. Шаленими темпами ворог позбувається також й техніки.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Станом на 29 квітня 2023 року із 24 лютого 2022 року Сили оборони вже знищили:

  • танків – 3697 (+3) одиниці,
  • бойових броньованих машин – 7184 (+3) одиниці,
  • артилерійських систем – 2908 (+3) одиниці,
  • РСЗВ – 543 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 294 (+0) одиниць,
  • літаків – 308 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) одиниць,
  • крилаті ракети – 932 (+21) одиниця,
  • кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) одиниць,
  • спеціальна техніка – 355 (+2) одиниці.


Втрати російської армії у війні з Україною / Інфографіка Генштабу

Самоліквідація загарбників