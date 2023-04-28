Про нові втрати ворога повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначили, що внаслідок отруєння померли двадцять окупантів.
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Масштабна самоліквідація росіян на Запоріжжі
Станом на ранок 28 квітня Сили оборони вже знищили понад 189 тисяч окупантів. Втім, армія держави-агресора продовжує зазнавати й небойових втрат.
Так, в одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров влучно зауважив, що окупанти вже "йдуть до Кобзона своїм ходом". Також він додав, що загарбники випили щось не те і стали "хорошими русскими".
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