Близько 4 ранку повітряну тривогу оголосили по всій Україні, потім почали з'являтись повідомлення про вибухи. Далі 24 Канал зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

Важливо В Україні була масштабна повітряна тривога: вибухи у Полтаві, Дніпрі, Кременчуці та Києві

Зокрема, звуки вибухів лунали у Полтаві, Дніпрі та області, на Черкащині, у Києві й Миколаївській області.

Влучання в багатоповерхівку в Умані

Росіяни влучили в багатоповерховий будинок в Умані, що в Черкаській області. Це підтвердила начальник сектору комунікації Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

На місці працюють медики та рятувальники. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вже є щонайменше 5 потерпілих. Крім того, за його словами, влучання було 2. Пошкоджено також складські приміщення.

Жертви в Дніпрі

Вибухи чули також в Дніпрі. Мер міста Борис Філатов повідомив, що є жертви. Загинула молода жінка та 3-річна дитина.

Однак слід дочекатись офіційної інформації від ОВА.