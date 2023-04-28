Серед постраждалих дитина. про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише 24 Канал.

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Внаслідок російського обстрілу постраждала дитина

Очільник ОВА розповів, що всі ворожі цілі на Київщині знищені. Однак, внаслідок падіння уламків російської ракети сталося влучання у багатоповерхівку в Українці.

Пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30.

Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит,

– написав Кравченко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в Українці двоє людей отримали травми. На місці влучання працюють рятувальники та поліцейські.