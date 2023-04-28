Среди пострадавших – ребенок. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет 24 Канал.

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В результате российского обстрела пострадал ребенок

Глава ОВА рассказал, что все вражеские цели в Киевской области уничтожены. Однако вследствие падения обломков российской ракеты произошло попадание в многоэтажку в Украинке.

Повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30.

Пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет,

– написал Кравченко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Украинке два человека получили травмы. На месте попадания работают спасатели и полицейские. Заметим, что позже в полиции Киевщины уточнили, что пострадавшей девочке 13 лет.

Последствия ракетного удара по Украинке / Фото МВД

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