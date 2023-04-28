Около 4 утра воздушная тревога была объявлена по всей Украине, затем начали появляться сообщения о взрывах. Далее 24 Канал собрал все, что известно о ночной атаке россиян.

Важно В Украине была масштабная воздушная тревога: взрывы в Полтаве, Днепре, Кременчуге и Киеве

В частности, звуки взрывов звучали в Полтаве, Днепре и области, на Черкасчине, в Киеве и Николаевской области. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два беспилотника. Оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.



Сбитые ракеты / Инфографика Воздушных сил

Попадание в многоэтажку в Умани

Россияне попали в многоэтажный дом в Умани в Черкасской области. Это подтвердила начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк.

На месте работают медики и спасатели. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что уже есть по меньшей мере 5 пострадавших. К сожалению, три человека погибли. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, по его словам, попаданий было 2. Повреждены также складские помещения.

Жертвы в Днепре

Взрывы слышали также в Днепре. Мэр города Борис Филатов сообщил, что есть жертвы. Погибла молодая женщина и 2-летний ребенок.

Россияне попали в их дом. Еще три человека пострадали. В частности, 58-летний мужчина и 57-летняя женщина госпитализированы, 31-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Также попали в здание частного предприятия, где пострадала еще одна женщина.

Атака по Днепру / Фото ОВА:

Уничтоженные ракеты над Киевом

В КГВА отметили, что в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет и сбито 2 БПЛА. Тип дронов устанавливается.

В результате падения обломков в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры нет.

Обломки попали в дом в Украинке

В городе Украинка на Киевщине обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку. Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30.

Пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет. Кроме того, два человека получили травмы.