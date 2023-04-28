Мониторинговые каналы сообщают о вероятности ракетных пусков. Враг может целить по приграничным, а также другим регионам, где уже объявили тревогу.

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