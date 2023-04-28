Мониторинговые каналы сообщают о вероятности ракетных пусков. Враг может целить по приграничным, а также другим регионам, где уже объявили тревогу. Смотрите также В Николаеве ракета разрушила памятник, подаренный Москвой, – мэр города о деталях обстрела Новость дополняется… В 4:44 серия громких взрывов прозвучала в Киеве В 4:38 звуки взрывов прозвучали в Черкасской области. В 4:29 сообщили о взрывах Николаевской области. В 4:24 местные паблики сообщили о взрывах в Днепре и Днепропетровской области. В 4:16 тревога раздалась и во всех западных областях. Вся Украина – "красная". В КМВА предупредили об угрозе ракетной атаки. Призвал находиться в укрытиях и мэр Кременчуга Виталий Малецкий. В 4:10 местные СМИ в Полтаве сообщили о взрывах. В 4 утра воздушную тревогу объявили почти по всей стране. Сирены прозвучали в: Киеве и Киевской области; Житомирской области: Винницкой области; Одесской области; Николаевской области; Херсонской области; Кировоградской области; Черкасской области; Черниговской области; Полтавской области; Сумской области; Харьковской области; Донецкая область; Днепропетровской области; Запорожская область. Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.