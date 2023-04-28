Моніторингові канали повідомляють про ймовірність ракетних пусків. Ворог може цілити по прикордонню, а також інших регіонах, де вже оголосили тривогу.
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В Миколаєві ракета зруйнувала пам'ятник, подарований Москвою, – мер міста про деталі обстрілу Новина доповнюється… О 4:44 низка гучних вибухів пролунала у Києві. О 4:38 звуки вибухів пролунали на Черкащині. О 4:29 повідомили про вибухи на Миколаївщині. О 4:24 місцеві пабліки повідомиои про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. О 4:16 тривога пролунала і у всіх західних областях. Уся Україна – "червона". У КМВА попередили про небезпеку ракетної атаки. Закликав перебувати в укриттях і мер Кременчука Віталій Малецький. О 4:10 місцеві ЗМІ у Полтаві повідомили про вибухи. О 4 ранку повітряну тривогу оголосили майже по всій країні. Так, сирени прозвучали у: Києві та Київській області; Житомирській області: Вінницькій області; Одеській області; Миколаївській області; Херсонській області; Кіровоградській області; Черкаській області; Чернігівській області; Полтавській області; Сумськійобласті; Харківській області; Донецькій області; Дніпропетровській області; Запорізькій області. Також тривога триває у Луганській області та у Криму.