Моніторингові канали повідомляють про ймовірність ракетних пусків. Ворог може цілити по прикордонню, а також інших регіонах, де вже оголосили тривогу.

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