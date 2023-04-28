Попадание в жилой дом уже подтвердила начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Зоя Волк. Об этом пишет 24 канал.

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Что известно о ракетных обстрелах Умани

Российские военные ночью ударили по девятиэтажке. В СМИ сообщают, что на месте работают спасатели и медики.

Вражеская ракета попала в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

– отметила Зоя Волк.

Заметим, что в сети уже обнародовали видео с места попадания. На кадрах разрушенная многоэтажка, люди и пожар.

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Последствия российского удара по многоэтажке в Киеве: смотрите видео

В Умани два попадания ракет

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Умани произошли два попадания российских ракет. В частности, враг попал в складские здания. Последствия обстрелов выясняются. На месте работают все необходимые службы.