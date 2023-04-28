О новых потерях врага сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечали, что в результате отравления скончались двадцать оккупантов.

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Масштабная самоликвидация россиян на Запорожье

По состоянию на утро 28 апреля Силы обороны уже уничтожили более 189 тысяч оккупантов. Впрочем, армия государства-агрессора продолжает нести и небоевые потери.

Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества, 24 апреля скончались 20 захватчиков,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Мэр Мелитополя Иван Федоров метко заметил, что оккупанты уже "идут к Кобзону своим ходом". Также он добавил, что захватчики выпили что-то не то и стали "хорошими русскими".

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Обратите внимание! Недавно во время рытья окопов на Запорожском направлении бойцы Путина раскопали скотомогильник и подцепили сибирскую язву. По меньшей мере, двух из них уже вывезли в неизвестном направлении, другие – находятся на карантине.