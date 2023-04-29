Всего за время полномасштабного вторжения потери российской армии в Украину достигли 190 040 человек. Цифры неокончательны из-за высокой интенсивности боев. Безумными темпами враг избавляется также от техники.
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Потери России в полномасштабной войне против Украины
По состоянию на 29 апреля 2023 г. с 24 февраля 2022 г. Силы обороны уже уничтожили:
- танков – 3697 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин – 7184 (+3) единицы,
- артиллерийских систем – 2908 (+3) единицы,
- РСЗО – 543 (+0) единиц,
- средства ПВО – 294 (+0) единиц,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4) единиц,
- крылатые ракеты – 932 (+21) единица,
- корабли /катера – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5836 (+17) единиц,
- специальная техника – 355 (+2) единицы.
Потери русской армии в войне с Украиной / Инфографика Генштаба
Самоликвидация захватчиков
- К слову, русская армия хорошо и самоликвидируется. Так, в Мелитопольском районе десятки оккупантов отравились неизвестным веществом. В результате отравления погибли около 20 захватчиков.
- Также предварительно на Запорожском направлении кафиры раскопали скотомогильник и подцепили сибирскую язву. По меньшей мере, двух из них уже вывезли в неизвестном направлении, другие – находятся на карантине.