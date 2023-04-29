Зранку 29 квітня в окупованому Севастополі у Козачій Бухті пролунав потужний вибух, після якого почалася пожежа. Вогонь охопив майже 1 тисячу квадратних метрів, інформує 24 Канал.

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Ранок у Криму почався з "бавовни"

У мережі повідомляють, що вибух пролунав близько 4 ранку. Цього разу "бавовна" завітала на нафтобазу в Козачій Бухті. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що на місці події вже працюють всі необхідні спецслужби, а місцевих жителів закликав зберігати спокій. Пожежі присвоїли 4 клас небезпеки.

"Горить резервуар з паливом у районі вулиці братів Манганарі у Козачій Бухті. За попередньою інформацією, спалах стався через влучення БПЛА", – заявили пропагандисти.

У мережі публікують кадри пожежі: дивіться відео

Кремлівські пропагандисти у мережі поширюють інформацію, що у Севастополі пролунало 2 вибухи. Перший – близько о 04:20, а через хвилину – стався і другий.

Інформація щодо постраждалих унаслідок пожежі не надходила, але окупаційна влада заявила, що "уточнює" ці дані.

Масштабна пожежа у Севастополі: дивіться відео

Стовп диму від пожежі підіймається на сотні метрів. Як повідомляють місцеві жителі у мережі, його видно в усіх районах міста.

Дим від пожежі підіймається у небо: дивіться відео